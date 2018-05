Puebla, Puebla (MiMorelia.com/Redacción).- Un integrante de CD9 fue detenido por las autoridades luego de que se le sorprendió mientras viajaba en un vehículo a casi 200 kilómetros por hora.

Se supo que el arrestado fue Freddy Leyva, quien en una carretera de Puebla manejaba a exceso de velocidad.

De acuerdo a lo rescatado por Publimetro, las imágenes de Freddy detenido fueron compartidas por un amigo en redes sociales.

Posteriormente el cantante no negó la versión y en una conferencia de prensa habló de lo arrepentido que está tras el incidente.

“Fue un mal entendido, mi amigo subió unas historias que no tenía por qué subir, me siento muy arrepentido porque no es un ejemplo que yo le quiera a mis fans o la gente que me está viendo, pero bueno, solamente les puedo decir que estoy muy arrepentido y que pagué mi sanción”, dijo.

