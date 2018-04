Artistas rinden homenaje a estudiantes desaparecidos en Jalisco

Hoy destruyo mi indiferencia, porque ya ha pasado casi un mes de su desaparición, porque no solo son ustedes tres, son muchos. Porque quiero un México seguro, porque me rehúso a seguir con miedo, porque no son 3, porque no son 43, son un chingo. Hoy me rehúso a seguir en la indiferencia. Hoy me rehúso a pensar solo en mi bienestar para no dañar mi salud mental. Hoy me rehúso a subirme en la ignominia que nos tiene atrapados a todos los mexicanos por el cansancio de tantos años de lo mismo. Hoy grito #noson3somostodxs ¡Hoy destruyo mi indiferencia!

A post shared by Giselle Riebeling (@giseswt) on Apr 12, 2018 at 10:07am PDT