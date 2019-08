Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Al menos siete agentes resultaron heridos luego del tiroteo perpetrado este miércoles por dos individuos quienes les dispararon tras un operativo antidrogas en Filadelfia.

De acuerdo con información de la autoridades, los tiradores atacaron a los agentes en la sección Nicetown de la ciudad, e indicaron que uno de los agresores ya fue detenido.

BREAKING VIDEO: Officers with guns drawn in Philadelphia active shooter situation; multiple officers injured, shots continuing to be fired pic.twitter.com/FsgSZNu7Cd

El hecho se registró cerca de las 16:00 horas, uno de los policías intentó negociar con un atacante para que se rindiera y terminó gravemente herido.

En los videos difundidos se pudo apreciar una fuerte presencia policial en el vecindario, además del momento exacto en que fue detenido un atacante.

#BREAKING Update in active shooter situation in Tioga-Nicetown, Philadelphia : Video of a suspect under arrest. At least 1 suspect still outstanding. This is still an Active Situation. #Philadelphia pic.twitter.com/bXKD2InKUt

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) August 14, 2019