Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La Guardia Costera (GC) de Estados Unidos persiguió un narcosubmarino en altamar que transportaba siete toneladas de cocaína y 423 kilos de marihuana. La hazaña quedó captada en video.

El pasado 18 de junio embarcaciones de la GC interceptaron un submarino en el Océano Pacífico Oriental. Los uniformados le gritaron en español al tripulante “¡alto a tu barco! ¡Alto a tu barco ya!”.

.@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents. We will be live-streaming the offload on Facebook in a few hours. More: https://t.co/5eQRbQpxw5 pic.twitter.com/9bMRorDC4I

— U.S. Coast Guard (@USCG) July 11, 2019