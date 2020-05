Estados Unidos (Rasainforma.com).- El pasado fin de semana fue asesinado en Estados Unidos Bing Liu, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh y quien estaba a punto de «hacer hallazgos muy significativos sobre el nuevo coronavirus«, reporta NBC Washington.

El hecho, que se dio a conocer el pasado martes, causó conmoción entre la comunidad científica y es que Bing Lui de 37 años fue asesinado a tiros al interior de su domicilio.

A research assistant professor at the University of #Pittsburgh, Bing Liu, who was working on #WuhanCoronaVirus research, killed in his apartment. Liu was on the verge of making very significant findings in the research. @41actionnews #華裔科學家#研究武肺有重大發現前遇害 pic.twitter.com/kEJTLIIAPy

— Nikki😷 (@nikki_miumiu) 5 de mayo de 2020