Estados Unidos (Rasainforma.com).- El mandatario republicano Donald Trump ha felicitado al pueblo mexicano por el día de la Independencia.

A través de su cuenta de twitter el mandatario estadounidense realizó la felicitación a México y aseguró se harán grandes cosas en ambos gobiernos.

Congratulations to all of our Mexican friends on National Independence Day. We will be doing great things together!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de septiembre de 2018