Estados Unidos (MiMorelia.com).- La estrella del futbol americano, Tom Brady y sus compañeros de los Bucaneros de Tampa Bay festejaron el campeonato que obtuvieron tras ganar el Super Bowl LV.

Debido a la pandemia de Covid-19 tuvieron que esperar 72 horas para festejar medianamente, sin afición y entre ellos.

El equipo se fue a la bahía de Tampa, donde a bordo de unos yates, los jugadores vitorearon y «se alocaron», incluso Brady lanzó el Vince Lombardi desde un yate a otro, calculando que sus compañeros lo atraparan, de lo contrario caería al mar.

Al finalizar el evento Tom Brady fue captado en aparente estado de ebriedad, pues salió de un área con ayuda de su compañero Ryan Griffin, mientras Brady sonreía a todos.

I guess his sea legs aren’t what they used to be… pic.twitter.com/44K42bWPMe — Joey Knight (@TBTimes_Bulls) February 10, 2021

Más tarde el propio Brady aceptó que se le pasaron los tequilas, y cómo no, si obtener su séptimo anillo lo vale.

Redacción/AC