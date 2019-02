Ciudad de México (Rasacandela.com/Redacción).- Sin experiencia en la actuación acompañó a su hermana a un casting para el proyecto ROMA de Alfonso Cuarón, pero en el último momento ésta se echó para atrás por su avanzado embarazo y la convenció para que la sustituyera.

“No era mi intención estar allí. Todo ha sido muy inesperado, tenía miedo de que aquello no fuera en realidad un casting y fuera una trampa. En mi comunidad nunca se hacen cosas así. Era algo nuevo y extraño. Luego me invitaron a Oaxaca y Ciudad de México y no me lo creía. No te daban el nombre del director ni detalles sobre la película.

Cuando me vi por primera vez fue extraño porque no estoy acostumbrada ni a verme ni a escucharme, menos aún en una pantalla tan grande, pero al final te sumerges completamente en la historia y te olvidas de que estás ahí.

Se me hizo increíble cómo está estructurada y la cantidad de temas con los que uno se identifica en su día a día”, agregó.

