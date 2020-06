Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de una pausa del programa Enamorándonos debido a la pandemia del coronavirus, la nueva temporada regresó este domingo con medidas de sana distancia y nueva conductora.

Durante las semanas de receso, la producción aprovechó para hacer varios cambios en el programa, que se estrenó en octubre de 2016.

Otro de los grandes cambios ocurrió en los integrantes, pues la nueva temporada llegó con 15 nuevos «amorosos».

El nombre del programa se volvió tendencia en Twitter, esto porque muchas personas criticaron el desempeño de Menchaca como conductora. En varios tuits se podía leer que los usuarios compararon Enamorándonos con 12 corazones, programa que condujo por varios años Penélope y que manejó una temática similar al show de TV Azteca.

#enamorandonos Me gustaba más con Carmen, con Penelope me dan ganas de dormir por su voz tan relentizada, ademas los fans de «doce corazones» yo considero que ya estamos fastidiados con la personalidad de Penelope (gesticulaciones, chascarrillos, etc). Carmen lo contrario.

Quienes se salvaron del “recorte” fueron rostros ya habituales del programa como Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita”, quien forma parte de Enamorándonos desde sus inicios.

Esta vez “La Bebeshita” no forma parte del grupo de «amorosos», sino que participa como crítica.

Varios usuarios de las redes sociales hicieron críticas en su contra, ya que no les agrada que «La Bebeshita» siga en la producción de TV Azteca.

