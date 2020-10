Estados Unidos (Rasainforma.com).- Tras un caótico primer encuentro, la noche del pasado jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se enfrentaron cara a cara en el último debate presidencial antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Ambos candidatos entraron al recinto y se colocan detrás de sus respectivos estrados, el primero en tomar la palabra fue Donald Trump, quien aseguró que “la vacuna llegará pronto” y que la pandemia “está terminando y se irá”.

El encuentro se llevó a cabo en la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee, se respetaron los turnos en general y, aunque hubo alguna que otra interrupción, no llegó a romper el ritmo del debate.

Los aspirantes mostraron visiones completamente opuestas, como en la política de separación de familias migrantes, llevada a cabo por la Administración de Trump.

Respecto a la seguridad en el país Joe Biden afirma que Rusia está tratando de evitar que el demócrata llegue a la presidencia de los Estados Unidos. En respuesta Trump se defendió y afirmó que Biden recibió tres millones y medio de dólares por parte del Gobierno ruso, a lo que Biden señaló que jamás ha recibido un sólo centavo por parte de Rusia.

President Trump and Former Vice President Joe Biden face off Thursday night in the final debate before the election. @KThomasDC has three key issues to watch. #WSJWhatsNow pic.twitter.com/qqakiG650G

— The Wall Street Journal (@WSJ) October 22, 2020