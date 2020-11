Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado fin de semana falleció Magda Rodríguez, quien fue una de las productoras contemporáneas más queridas y exitosas de la televisión mexicana, ya que colaboró en Televisa, Tv Azteca y más.

Hace unas horas en Ventaneando Daniel Bisogno contó cómo fueron las últimas horas de la productora, quien según la versión, ya se sentía mal desde la noche del viernes.

Daniel contó que Andrea Escalona, hija de Magda, quiso quedarse con ella, sin embargo, Magda no se lo permitió porque temía estar contagiada de Covid-19.

Fue en la emisión de Tv Azteca que Daniel Bisogno contó todo:

“Andrea (Escalona) dio función con nosotros en El Tenorio el sábado. Fue la entrega de los premios TV y Novelas; Magda estaba nominada como mejor productora y estaba muy espantada porque salió positivo Ariel Miramontes por Covid, estuvo de invitado en su programa y Magda se empezó a sentir mal y creyó que podría haber estado infectada por Covid.”

Y continuó: “Cuando Andrea Escalona le dice ‘mamá, me voy contigo a dormir’ ya había pasado que había perdido el premio, porque según Magda la habían metido en una categoría que no correspondía, entonces estaba muy molesta; le dijo ‘estoy molesta y me siento mal, no vaya a estar contagiada con esto, así que no te quedes a dormir’, Andrea no se fue a dormir con ella”.

“En la mañana Magda se levanta, ella es la que se para por el jugo, no es que se lo llevara la muchacha, llega a la cocina, le dan el jugo y le dice a la persona que trabaja con ella que la despertara poco antes de las 11 de la mañana. Andrea le marca 10:40 y le dice ‘pásame a Magda porque no me contesta’, para esto, su novio, José, le había marcando una noche anterior y le pareció extraño que Magda no se volviera a conectar en WhatsApp, porque Andrea sale del teatro, y si alguien está pendiente de ella es Magda”, dijo Bisogno.

Por último compartió: “A las 8 se regresa con el jugo y a las 10:40, que llama Andrea, entra la muchacha y ve que no responde, Andrea desesperada llama a los paramédicos, llegan y la intentaron reanimar”.

De acuerdo al parte médico, Magda Rodríguez falleció a los 57 años a causa de un shock hipovolémico, pero ¿qué es? Checa más en nuestra nota: ¿de qué murió Magda Rodríguez?

Por: Redacción/R