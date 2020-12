Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Callum Smith sufrió una impactante lesión en su brazo izquierdo tras la pelea contra Saúl «Canelo» Álvarez en la noche del sábado, en la que el mexicano fue el campeón.

Es de recordar que aunque el Canelo no noqueó a su contrincante, sí logró dominar Smith durante los 12 rounds, y se convirtió en el supercampeón de las 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Una de las lesiones que le dejó el mexicano al británico fue en el brazo izquierdo; de acuerdo al promotor de Smith, Eddie Hearn, se trató de un desprendimiento del músculo bíceps, del cual se habría roto uno de los tendones que se dirigen hacia el brazo.

Al salir a los vestidores después de la contienda, algunos presentes vieron que el británico tenía una contusión en el brazo izquierdo y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Callum Smith needs to get that arm checked out. Got a Popeye bicep. pic.twitter.com/pHmQn1SSNl

— Robert Littal BSO (@BSO) December 20, 2020