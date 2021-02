Estados Unidos (MiMorelia.com).- Dicen que “después de la tormenta vienen la calma”, sin embargo, para los ciudadanos de Texas no fue así, luego de los cortes de luz debido a la tormenta invernal registrada en días pasados, las facturas de luz fueron de más de 5 mil dólares.

En redes sociales varios usuarios expusieron el cobro que les llegó en las facturas de luz luego de los cortes por la tormenta invernal, por ejemplo, de 200 dólares que pagaban ahora deberá pagar 3 mil 979 dólares.

The next time you hear a Republican say regulations are killing jobs that’s code for their greed.

Texas electrical grid is

deregulated. Ppl died from the storm now look at their bill.@GregAbbott_TX @FoxNews @tedcruz @JohnCornyn @BarackObama pic.twitter.com/fT19cUW47j

— JAZZ (@redrose196) February 22, 2021