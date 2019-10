Ciudad de México (MiMorelia.com).- El joven que hace cuatro años se viralizara por un video en el que se escucha decir «que agarra y que me dice ‘¿vasir o no vasir? en repetidas ocasiones han cambiado y ya no luce como lo recuerdas.

El joven que aparece en el video que que se viralizara en 2015 y mismo que le generará cientos de burlas, memes y parodias, ha salido a cámara nuevamente y ahora lo quiso hacer como cantante.

César Pineda, así se llama el joven, se presentó en el programa Tengo talento, mucho talento e intento deleitar a los jueces con una interpretación de “Amor a los dos”, sin embargo, fue abucheado.

Enfundado en un traje de charro y con una dentadura muy distinta a la del video es como se observa a Pineda.

Por: Redacción/CA