Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El spin-off Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw lanzó nuevo tráiler y en él vemos a la mexicana Eiza González.

Este adelanto de la película muestra más de la participación de Eiza González, quien dará vida en esta entrega a Madame M.

La cinta que se estrenará el 2 de agosto y sus protagonistas serán los ya conocidos Dwayne “La Roca” Johnson y Jason Statham, quienes le dan vida a Luke Hobbs y Deckard Shaw, respectivamente.

La Roca compartió el tráiler en su cuenta de Twitter y etiquetó a la actriz mexicana, a quien se le han abierto las puertas de producciones en Hollywood.

War time.

Our new HOBBS & SHAW spot.

And allow me to reintroduce her @eizamusica handling business!

Big shout to my guy #BadBunny delivering the bad ass gospel 🎶.

Nothing is stronger than family.

HOBBS & SHAW

AUGUST 2ND 🌍 pic.twitter.com/51Z9pLdVlO

— Dwayne Johnson (@TheRock) June 13, 2019