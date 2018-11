Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo de la Universidad Michoacana se vistió con un impresionante tapete de flores este Día de Muertos para recibir a los miles de visitantes que han arribado a Morelia.

El tradicional altar fue colocado a los pies de la escultura de Miguel Hidalgo, que con cientos de flores de terciopelo y cempasúchil muestran la figura de una mariposa en el costado derecho así como del hermoso Acueducto, representativo de la ciudad de la cantera rosa.

Sumado a este bello espectáculo, se encuentran los altares creados por los propios estudiantes de la institución, que en esta ocasión tomaron gran inspiración en la época del Cine de Oro del cine mexicano.

Si aún no los has visitado, no dejes pasar la oportunidad ya que Esta muestra estará disponible hasta el 4 de noviembre.