Ciudad de México (Rasainforma.com).- El astronauta mexicano, José Hernández compartió unas fotografías del despliegue del nanosatélite elaborado por los alumnos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) para la NASA.

A través de su cuenta de Twitter, José Hernández informó que la Estación Espacial Internacional puso en órbita dicho nanostélite y además dijo estar orgulloso de los jóvenes que lo hicieron posible.

Pics of @UPAEP’s cubesat release into orbit from ISS. Proud to have started their cubesat program. Fotos de la @NASA del despliegue del nano satélite de la UPAEP. Orgulloso en iniciar programa nano satelital en UPAEP y participar en @AzTechSat1 pero más orgulloso de los jóvenes! pic.twitter.com/yYlWUjSa5t

— Jose Hernandez (@Astro_Jose) March 2, 2020