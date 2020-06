Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una fotografía difundida en redes sociales despertó la admiración de los usuarios hacia la labor médica. La imagen muestra la mano de un doctor tras 10 horas seguidas de usar guantes de protección para combatir el Covid-19.

La fotografía fue compartida por el doctor Anish Sharan, de la Indian Academy of Science (IAS), a través de su cuenta de Twitter. En ella se aprecia la mano del especialista, totalmente cubierta de arrugas y marcas, tras horas de labor.

This is the hand of a doctor after removing his medical precautionary suit and gloves after 10 hours of duty.

Salute to the frontline heroes.👍🙏 pic.twitter.com/uuEzGZkWJx

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) June 19, 2020