Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Un nuevo teaser ha salido a la luz de «Once Upon a Time In Hollywood», escrita y dirigida por Quentin Tarantino, y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

La cinta, «Once Upon A Time In Hollywood» , está ambientada en Hollywood en 1969, y se espera su estreno el 26 julio de 2019.

