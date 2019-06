Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- El primer vehículo de Uber que es capaz de conducirse totalmente por sí mismo, fue presentado este miércoles.

Esta nueva generación de un vehículo autónomo fue desarrollado junto con Volvo y su chasis (un XC90) está listo «para integrar el sistema de conducción autónoma de Ubert ATG de forma directa desde la fábrica», indicó Uber Advanced Technologies Group (ATG).

El vehículo es la tercera generación que las dos empresas han producido desde que comenzaron a colaborar, en septiembre de 2016 en el desarrollo de automóviles autónomos.

