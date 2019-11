Ciudad de México (Rasainforma.com).- La fase regular del torneo Apertura 2019 terminó el pasado domingo y aunque ya se conocía a los ocho equipos que clasificaron a la Liguilla, estaba por definirse la tabla de posiciones. Aquí te contamos cómo jugaran.

El partido que cerró la jornada 19 fue el de Juárez contra Tigres, si Tigres ganaba podía escalar al tercer puesto en la tabla general, y así fue, venció 2-1 a los fronterizos.

Con ello la tabla de posiciones quedó así:

Santos, de súper líder, con 37 puntos León con 33 puntos Tigres 32 puntos Querétaro 31 puntos Necaxa 31 puntos América 31 puntos Morelia 27 puntos Monterrey 27 puntos

Por lo que los cuartos de final se jugarán de la siguiente manera

Santos (1) vs Monterrey (8)

León (2) vs Monarcas Morelia (7)

Tigres de la UANL (3) vs América (6)

Querétaro (4) vs Necaxa (5)

Los días y horarios de estos juegos aún están por definirse, se espera que la Liga MX los de a conocer en las próximas horas.

Por: Ariana Castellanos/CA