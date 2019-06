Japón (MiMorelia.com/Redacción).- Un proyecto bastante genial llamado World Flags de Japón, está dando a conocer el origen y significado de las banderas del mundo personificándolas también como si fueran samurais de anime.

“¡Hola! Estamos emocionados por los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, así que comenzamos este proyecto no oficial para presentar las banderas del mundo y algo de información sobre ellos usando ropa tradicional japonesa (samurai, bombero, japanesemonk, etc.)”, se lee en la descripción del sitio web.

That unnofficial project of the flag gijinkas designs is pretty coo imo, really liked 🇲🇽#worldflags_fa pic.twitter.com/N39tiJTfVO

— cali ☆ (@aestromeri) June 10, 2019