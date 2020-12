Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes se observó el acercamiento entre Júpiter y Saturno; fenómeno astronómico que volverá a suceder hasta el año 2080 y antes de este 21 de diciembre tuvieron que pasar 800 años para que los planetas tuvieran nuevamente este acercamiento más próximo.

Cabe mencionar que desde meses atrás los planetas estuvieron acercándose y este lunes llegaron a su punto máximo más cercano, y desde cualquier punto de México siempre y cuando el clima fuera favorable pudo ser visto.

Skywatchers are enjoying a once-in-a-lifetime look at a close alignment of Jupiter and Saturn! Today, with @GoogleDoodles, we explained what we’re seeing from Earth and shared some perspectives from around the solar system: https://t.co/4uMPAZOO43

— NASA (@NASA) December 22, 2020