Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Con la llegada de Copa Mundial de Rusia 2018, comenzaron a salir más detalles sobre el evento tan esperado. Uno de ellos es la canción de la FIFA, “Live it up”.

El tema es interpelado por el cantante de reguetón Nicky Jam, el actor norteamericano Will Smith y la artista albana Era Istrefi.

Cabe señalar que la canción fue producida por el DJ y compositor Diplo y, el sencillo sigue los pasos de “We Are One (Ole Ola)” de Pitbull el “Waka Waka (This Time for Africa)” de Shakira, las canciones de los anteriores mundiales de fútbol.

A través de un comunicado, la FIFA anunció el tema que será interpretado en la final del mundial, que se celebrará el próximo 15 de julio.

EL OBJETIVO ES “AUMENTAR EL AMBIENTE DE FIESTA DEL TORNEO EN RUSIA”.

La canción cantada en español e inglés, anima a los fans a vivir y celebrar la vida.

Así son los versos recitados por Nicky Jam :

Ya empezó la rumba y estamos celebrando

Todo el mundo que me levante la mano

“Tamos vivos, hay que disfrutarlo

Hoy nadie me detiene porque yo no sé parar, no, no”

Con información de cnn.com