Morelia, Michoacán (Boletín).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del estado, asistió al arranque de los Censos Económicos 2019 en la entidad, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) cada cinco años en todo el país.

En encuentro con medios de comunicación, el subsecretario de Desarrollo Comercial, Carlos Río Valencia, señaló que la Sedeco aprovecha el vínculo con cámaras empresariales, sectores productivos y dueños de micro, pequeñas y medianas empresas, para invitarlos a participar con la seguridad de que la información que brinden será totalmente confidencial y recabada por un equipo de encuestadores capacitados y certificados.

“Desde la Secretaría de Desarrollo Económico convocamos a propietarios de unidades económicas a brindar la información necesaria con el fin de generar indicadores económicos de México a un gran nivel de detalle geográfico, sectorial y temático”, señaló.

De acuerdo con Mayda Eréndira Magaña Olvera, coordinadora estatal del Inegi en Michoacán, son mil 144 entrevistadores los que recabarán datos e información estadística básica, referida al año 2018, en los establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios.

Algunos de ellos son fábricas, comercios, minas, unidades pesqueras, establecimientos de servicios; así como parques, corredores industriales y corredores turísticos.

Durante su intervención, Magaña Olvera especificó que no serán incluidos los negocios ambulantes o instalaciones no ancladas o no sujetas permanentemente al suelo.

Además, explicó la conformación de la temática censal, y las alternativas para realizarlo, “la temática censal se basa en un cuestionario básico y entrevista directa, que será aplicado a todos los micro y pequeños establecimientos. A grandes establecimientos se aplicarán 17 cuestionarios específicos y una entrevista indirecta, que consiste en dejar el cuestionario o la clave para descargarlo de internet y se acuerda fecha de entrega”.

¿Cómo identificar a los encuestadores?

La coordinadora del INEGI en el estado informó que, con el fin de brindar mayor confianza a los informantes, los encuestadores reclutados fueron asignados a las áreas donde ellos radican, para que sean mejor identificados.

Recalcó que cada uno de ellos recibió una estricta capacitación, así como un equipo que permite identificarlos rápidamente:

• Una credencial con holograma

• Sombrero

• Chaleco con página web y número telefónico para registrar alguna queja

• Mochila

• Un equipo de cómputo que recaba la información, la encripta, y la envía directamente a oficinas centrales.

En Michoacán visitarán:

– 245 mil unidades económicas de la entidad

– 221 localidades urbanas

– 18 localidades rurales

– 65 mil 245 manzanas

– Participarán mil 144 personas

– Se utilizarán mil 090 equipos de cómputo móvil

