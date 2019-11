Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Vanessa Zamudio Chávez y Ricardo Camacho Sánchez, alumnos de Ingeniería en Materiales del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), asistieron al curso introductorio The Making, Shaping and Treating of Steel: 101, organizado por la Asociación para la Tecnología del Hierro y del Acero (AIST), en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos.

Los estudiantes del Capítulo AIST ITM, fueron los únicos mexicanos presentes en el curso a fin de especializarse en los procesos de fabricación de acero, sus propiedades y aplicaciones acompañados de referentes internacionales en el área de siderurgia.

En dicho espacio se reconoció al ITM como institución referente en la siderurgia en México y destacaron que dichas actividades se dan por la colaboración del Capítulo Estudiantil AIST ITM con la Asociación, cumpliendo con la misión de vincular a los próximos egresados con la industria del hierro y del acero, tanto a nivel nacional como internacional.

Durante su estancia, los estudiantes visitaron la planta Charter Steel en la ciudad de Saukville, Wisconsin; en el recorrido industrial conocieron los procesos de la compañía, que se define como proveedor estadounidense de productos especiales de acero con calidad para clientes de todo el mundo.

Los representantes Ponys analizaron la obtención del acero a partir de los minerales, sus propiedades finales, transformación en otros productos, utilización y aplicación final con la asesoría de los instructores Bryan Welber y Frank Fonner.

Debido a la calidad en el nivel académico de la institución y la aprobaron satisfactoria al curso, los estudiantes, miembros del Capítulo Estudiantil AIST ITM, tuvieron la oportunidad de concursar por una beca para solventar parte de los gastos del viaje por ser miembro del capítulo Material Advantage. Además, contaron con el apoyo del Capítulo para la logística del viaje, así como de su adviser, el doctor Héctor Javier Vergara Hernández, para la vinculación con la Asociación.

Por: Boletín / PO