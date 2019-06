Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Seguramente te has encontrado con algún video en internet en el que una persona genera sonidos de alguna manera extraña frente a un micrófono, pero que logra relajarte, ésto es ASMR y aquí te contamos qué es este fenómeno.

El Autonomous Sensory Meridian Response, por sus siglas en inglés, ASMR, fue usado por primera vez en 2010 en un grupo de Facebook, y no es más que un fenómeno biológico caracterizado por una agradable sensación, hormigueo, que se siente normalmente en la cabeza, cuero cabelludo o inclusive en todo el cuerpo.

Para lograr el efecto es necesario utilizar audífonos

Este estímulo se crea a partir de varios recursos auditivos y visuales, su popularidad se creó por varios videos en Youtube, que han llegado a redes sociales como Facebook y Twitter, que prometen ayudarte a dormir o solamente a relajarte.

A la fecha existen miles de youtubers dedicados especialmente a este tema, como por ejemplo: Sleepy Tingles ASMR, Love ASMR by Ana Muñoz, FLO ASMR, o seguramente reconocerás a ASMRTheChew, la mujer de pelo afro que en sus videos come desde pasta hasta pepinillos de una forma muy particular, y que, a decir de sus más de 27 millones de reproducciones, es una de las creadoras de contenido de ASMR más populares.

No todo el mundo experimenta una sensación placentera, hay quienes, al contrario, les produce ansiedad y estrés; y hay otras personas que comentan no sentir el mismo placer después de ver varios videos.

Personas comiendo pasta, chupando un limón, una brocha de maquillaje frotada en el micrófono, susurros que apenas y se logran escuchar, uñas golpeando con una superficie, son solo algunas de las técnicas que los creadores de contenido utilizan para lograr este efecto relajante.

¿O qué tal una limpieza profunda de oídos?

Lo último en moda en ASMR, son los RolePlay, donde el youtuber juega a desempeñar cualquier empleo, en el que tú eres el cliente; por ejemplo él es el barbero y tú llegas a hacerte la barba:

