Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de definirse como un luchador social idealista, el exregidor, Osvaldo Ruiz Ramírez, levantó la mano ante líderes de diversos sectores para acceder a la candidatura por la alcaldía de Morelia; su aspiración deriva del trabajo que él ha realizado en las tenencias, comunidades y colonias de Morelia en donde, dice, las personas requieren de un trabajo constante y decidido.

El experredista, ahora militante del partido del Movimiento de Regeneración Nacional aseguró que puede garantizar la obtención de 100 mil votos para su partido en Morelia y hacer un buen papel al frente del gobierno local, toda vez que va de la mano no sólo con los simpatizantes y quienes están afiliados a dicho instituto político sino del voto de aquellos que brinden su confianza con la certeza de que el trabajo hecho dará resultados.

Luego de reconocer el trabajo del presidente municipal actual, Raúl Morón Orozco, en materia de saneamiento financiero por no endeudar y cerrar el ciclo de endeudamiento, “es algo extraordinario, nos van a dejar el departamento limpio”, así como la sustitución de luminarias, y la gestión de obra pública ante la federación.

Asimismo, dijo que le apuesta a la candidatura del hoy edil a la gubernatura, también por Morena, debido a “me conviene un perfil como Morón porque estuvo en la calle y va a comprenderme (…) yo quiero seguir esa buena ruta quiero ir de la mano con mi gobernador y alinear el trabajo con la federación para que a Morelia le vaya excelente”, expuso.

El aspirante, dijo que como regidor conoció el municipio, pulsó sus problemas y ayudó a resolver problemas, dijo que de llegar a la alcaldía enfocaría sus esfuerzos en mejorar la seguridad pública por medio de la seguridad ciudadana que responde a los intereses de los habitantes, asimismo ponderaría la presencia de la policía en sus propias colonias, la policía montada para tenencias y zonas boscosas y la policía de élite para casos especializados.

Al tiempo que dijo que enfatizaría el mejoramiento de los servicios públicos municipales que son “el espíritu y el alma del municipalismo”. Mientras consideró que el diagnóstico de las necesidades de la capital michoacana “es un proyecto que nunca acaba de actualizarse”, al tiempo que ejemplificó que 12.5% de los pobladores tienen carencia de servicios de salud por lo que se requiere fortalecer las clínicas municipales sin permitir que el capítulo mil crezca.

Mientras que dijo que en la “república de la incertidumbre” que es Morena, “no hay cabida para quienes no entienden que aquí no hay corrientes, y que el propio partido es “especialista en deshacer tribus”, pues está diseñado el estatuto para que esos grupos no existan, por lo que consideró que quienes ingresan a él deben “adaptarse al medio”.

Luego de su encuentro con periodistas, Osvaldo Ruiz se reunió con Angel Gutiérrez, ejidatario de la tenencia Morelos; Aarón García, jefe de tenencia de Atapaneo; Lili Infante, líder vecinal de la colonia Prados Verdes; Joenia Castillo, profesora rural de San Isidro, Tacícuaro; Fernando Rodríguez Herrejón, ex regidor; Luisa León Marín, ex presidenta de la Coparmex Michoacán; Enrique Bautista, ex secretario de planeación y desarrollo del estado de Michoacán; Manuel Álvarez Barrientos, ex secretario general de la UMSNH; Juan José García, consejero universitario de la UMSNH; Ana María Ayala, consejera estatal de morena; Odethe Guzmán Villanueva, representante de la Asociación de Profesionistas de Michoacán; Luis Estévez, ex candidato a regidor y líder de colonias en Morelia; la profesora Olimpia Rojas; y Rafael Calderón, escritor y premio estatal de poesía; así como con el profesor Benito Garduño de la escuela Lomas de la Maestranza.

Por: Fátima Miranda/E