Reino Unido (MiMorelia.com).- La empresa farmacéutica AstraZeneca anunció que logró sus primeros acuerdos para fabricar 400 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus que está ensayando, con el apoyo de la agencia estadounidense a cargo de vacunas.

La empresa anglo-sueca reportó haber recibido más mil millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para la Investigación y Desarrollo Biomédicos, a fin de elaborar, producir y distribuir la vacuna a partir de fines de este año.

La compañía ya había unido fuerzas con el gobierno británico y está en negociaciones con el Instituto Serum de la India y otros socios potenciales para aumentar la producción y la distribución.

AstraZeneca indicó que garantizó la capacidad de manufactura para mil millones de dosis y que aspira a forjar acuerdos para expandir esa capacidad en los meses venideros y “garantizar los envíos de una vacuna accesible a nivel mundial”.

La compañía también llegó a un acuerdo con la Universidad de Oxford para una licencia para la vacuna, conocida ahora como AZD1222.

La vacuna fue desarrollada por el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford en asociación con el Oxford Vaccine Group.

Otras empresas farmacéuticas como Moderna y Sanofi están apresurándose para producir una vacuna contra el coronavirus, algo que permitiría a los países del mundo levantar las restricciones de confinamiento.

Thanks to @HHSGov @SecAzar we’re proud to announce US commitments for @UniofOxford #COVID19 vaccine, as we are working on a number of agreements in parallel to ensure broad & equitable supply throughout the world at no profit during the pandemic. https://t.co/I1yPwrkASO pic.twitter.com/fYXtKRAWX1

— AstraZeneca (@AstraZeneca) 21 de mayo de 2020