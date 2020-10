Ciudad de México (Rasainforma.com).- La farmacéutica inglesa AstraZeneca recibió la autorización para reanudar los ensayos de la vacuna contra Covid-19 en Estados Unidos, luego de un mes de pausa tras efectos secundarios en un voluntario.

El secretario Alex Azar, titular de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), anunció que los ensayos de la fase 3 de la vacuna de AstraZeneca fueron autorizadas luego de revisar la información de seguridad de sus pruebas.

Las pruebas se reanudarán a partir de este viernes tras declarar que es seguro realizar las pruebas nuevamente, según la FDA.

More good news: The @US_FDA authorized the resumption of the AstraZeneca Phase 3 COVID-19 vaccine clinical trial after reviewing safety data from their trials. Johnson & Johnson also announced the resumption of their phase 3 trial today. #OperationWarpSpeed

— Secretary Alex Azar (@SecAzar) October 23, 2020