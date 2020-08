Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- AstraZeneca una de las farmacéuticas que tiene una vacuna contra el Covid-19 en la última fase antes de su comercialización, se acaba de blindar contra futuras demandas de responsabilidades por productos relacionados con la inyección que esperan la mayoría de los países con los que llegó a acuerdos de suministro, según informó El Heraldo.

Entre los puntos más delicados en las negociaciones del suministro están quién pagará las demandas por daños y perjuicios en efectos secundarios de la vacuna contra el Covid-19.

Aseguró que “en los contratos que tenemos en vigor, estamos pidiendo una indemnización. Para la mayoría de los países es aceptable asumir ese riesgo sobre sus hombros porque es de interés nacional”.

Cabe señalar que Estados Unidos ya cuenta con una ley que excluye las demandas por daños y perjuicios de los productos que ayudan a controlar una crisis de salud pública en la Ley de Preparación ante Emergencias y Disponibilidad de la Población de 2005, o Ley PREP.

AstraZeneca se comprometido a suministrar un total de más de dos mil millones de dosis sin fines de lucro en acuerdos con los Estados Unidos, Reino Unido y los países europeos, entre otras naciones y organizaciones.

En un artículo de la revista científica StatNews, las vacunas que están desarrollando para combatir al Covid-19 causaron los siguientes malestares en los ensayos clínicos:

– Dolor de Cabeza

– Dolor de brazos

– Fatiga

– Escalofríos

– Fiebre

While the world awaits the results of large clinical trials of Covid-19 vaccines, experts say the data so far suggest one important possibility: The vaccines may carry a bit of a kick. https://t.co/NdonfDa8fD

— STAT (@statnews) August 1, 2020