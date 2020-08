Estados Unidos (MiMorelia.com).- La tripulación de la cápsula Crew Dragon SpaceX, inició su regreso a la Tierra, se espera su arribo la tarde de este domingo.

Después de concretar una misión histórica por parte de la empresa del multimillonario Elon Musk, ya que fue el primer viaje a la órbita realizado en una nave de propiedad privada y luego de convertirse en el primer vuelo espacial tripulado en nueve años desde EU.

El sábado por la noche, los astronautas Douglas Harler y Robert Behnken, desacoplaron la nave espacial Crew Dragon de la EEI.

Al parecer, la NASA espera que la nave descienda en la costa de Florida cerca de las 14:41 horas.

Fue el pasado 30 de mayo, cuando los astronautas se dirigieron a la Estación Espacial Internacional y se unieron a la tripulación ruso-estadounidense que ya estaba a bordo de la EEI.

El SpaceX marcó un momento histórico con su ascenso a la EEI y ahora arribo a la Tierra, pues “Es la primera vez en la historia humana que astronautas de la NASA entran en la EEI desde una nave comercial”, escribió la NASA.

LIVE NOW: @AstroBehnken and @Astro_Doug are about to wake up for the last leg of their trip home, which will end with them splashing down in the Gulf of Mexico at 2:48pm ET (6:48pm UTC). Watch: https://t.co/nsVyFC2dLE

— NASA (@NASA) August 2, 2020