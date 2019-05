Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El actor Arnold Schwarzenegger fue atacado con una patada voladora durante un el evento deportivo Arnold Classic Africa Festival en Sandton, Johannesburgo.

El actor se encontraba en el evento deportivo que promueve actividades deportivas, concursos y demostraciones.

Cuando el también exgobernador de California se encontraba grabando un video para sus redes sociales, un hombre, sin motivo aparente, le propinó una patada voladora en la espalda.

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.

By the way… block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA

— Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019