Afganistán (Rasainforma.com).- Este lunes se registró un ataque al interior de la Universidad de Kabul en Afganistán que dejó como saldo 22 personas muertas y otras 22 heridas.

El vocero del Ministerio del Interior, Tariq Arian señaló que “el ataque terrorista a la Universidad de Kabul terminó con la muerte de los tres terroristas. Lamentablemente, en este ataque otras 19 personas murieron y otras 22 resultaron heridas”.

De inicio se sabe que tres atacantes ingresaron a esta universidad, uno de ellos se hizo estallar con explosivos y los otros dos cómplices fueron abatidos por las fuerzas de seguridad.

#AFG Kabul university students fleeing after an attack against university by armed attackers. Video via @WaisBarakzai pic.twitter.com/Hwyf05RGZF

— BILAL SARWARY (@bsarwary) November 2, 2020