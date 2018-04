Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Atala Sarmiento no fue despedida, tal y como afirmó en un video, sino que fue ella quien renunció y no nos tuvo confianza como equipo, afirmó Paty Chapoy.

Durante una rueda de prensa realizada este jueves, la jefa de espectáculos de TV Azteca aseguró que Atala jamás se acercó con ella, ni con ninguno de sus compañeros, para decirle sus inconformidades con el contrato que le ofrecieron los ejecutivos de Azteca.

El mismo día, la ahora ex conductora de “Ventaneando” publicó un video en su cuenta de YouTube donde decía que su salida del programa se dio luego de que una falta de acuerdo con los ejecutivos respecto a su contrato, pero que fueron éstos últimos quienes le informaron que ya no podía seguir en el show televisivo.

Le puede interesar: Atala Sarmiento da su versión de por qué salió de Ventaneando [Video]

Al respecto, Chapoy señaló que el jueves 22 de marzo Sarmiento llegó de muy mal humor al programa, y aseguró que al día siguiente sí canceló la cita que tenía agendada con ella, pero fue debido a que recibió la llamada de un ejecutivo que le informaba que Atala había renunciado.

Sobre el video donde Sarmiento da su versión de los hechos, la creadora de “Ventaneando” dijo que lo único que la ex conductora no dijo fue que jamás se acercó con nadie del programa para decirles lo que pasa, y lamentó que luego de tantos años trabajando juntos no le tuviera la confianza suficiente ni a ella ni a sus compañeros.

Le puede interesar: Paty Chapoy “noquea” a quienes la critican con estas hirientes respuestas

Flv Nz