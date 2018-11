Atala se cansa de habladurías, y así encara a Pati tras revelar oscuro secreto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pati Chapoy y Atala Sarmiento volvieron a protagonizar un intercambio de declaraciones, y en ella se dijeron de cosas, que hasta un secreto de Atala quedó a la luz.

Resulta que Pati Chapoy levantó la polémica con unas declaraciones que hizo sobre Atala Sarmiento, a quien tildó de “envidiosa”.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Pati comentó que cuando la cuñada de Atala, Jimena Pérez “La Choco” entró a Ventaneando, desapertó la enviadia de Atala.

“Ella tiene una incapacidad para mantener una buena relación con la gente que la rodea, hay una historia larga que en algún momento la platicará, ella no ha podido mantener amistades, sí fue sorprendente para todos, pero ella tomó la decisión enojada por algo, no sé qué fue lo que la orilló, no sé; deseo que le vaya bien, nada más”