3. AMAR… Me iba a cenar sola a un lugar cerca del hotel. El concierge me convenció de que caminara un poco más y fuera a cenar a Piazza Navona que, de noche, es preciosa. Le hice caso y me fui a donde me dijo. Allí estaba yo solita esperando en la mesa a que llegara mi Risotto con camarones cuando, de pronto, ¡oh sorpresa! @laguzmanmx, su madre Doña Silvia y un grupo de gente HERMOSA a quienes agradezco profundamente por haber convertido una noche linda, en una noche EXTRAORDINARIA. Privilegiada, la más, de compartir la mesa con todos ellos. ¿No es bellísima la vida? #quevivalavida #estasoyyo #teamAtala #graciasvida #sorpresasinolvidables #comerrezaramar #eatlovepray

