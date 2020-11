Austria (Rasainforma.com).- La noche de este lunes (tiempo local) se registró un tiroteo en el centro de la ciudad de Viena, donde se reportan varias personas heridas.

El hecho habría ocurrido en una sinagoga y de acuerdo con medios internacionales el Ministerio del Interior informó de un muerto y varios lesionados.

A través de su cuenta de Twitter, la policía de Viena señaló que había un operativo en el primer distrito, correspondiente a Inner City.

Shots fired in the Inner City district – there are persons injured – KEEP AWAY from all public places or public Transport – don’t share any Videos or Fotos!

