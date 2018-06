Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El jefe de la Policía de Anne Arundel, Maryland, William Krampf, informó que el tiroteo ocurrido este jueves en el diario Capital Gazzete fue un ataque directo contra el medio.

Trascendió que el sujeto, quien se encuentra en custodia de la policía, entró al edificio con una escopeta y buscó a sus víctimas mientras caminaba a través del nivel más bajo del edificio ubicado en el número 888 de Bestgate Road.

Deputy Chief William Krampf : "This was a targeted attack… He entered the building with a shotgun and he looked for his victims as he walked through the lower level." pic.twitter.com/aPRjiD9kWP

Por su parte, informó que el Capital Gazette recibió amenazas a través de redes sociales y dijo que aún se investiga de qué cuenta salieron las amenazas y quién es la persona detrás de ella.

"We know that there were threats sent through social media — and we are trying to confirm account that was and we are trying to confirm who sent them," says Deputy Chief Bill Krampf of @AACOPD when asked if any threats were made to the building prior to the shooting pic.twitter.com/IwI23r7ztZ

