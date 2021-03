Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un total de 7 personas murieron luego de diversos ataques al interior de spas en la ciudad de Atlanta, Georgia. Otras dos personas resultaron lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes locales, el primer ataque ocurrió en una sala de masajes que se encuentra en el condado de Cherokee, presumiblemente aquí murieron 3 personas.

Más tarde ocurrieron otros dos tiroteos en dos salas de masaje en Atlanta, estos negocios se ubican en la misma calle. En este ataque murieron 4 personas.

Las autoridades han identificado a un sospechoso, un hombre joven que viaja en un vehículo negro.

Breaking: 7 people killed and others injured after shootings at several Spas in metro Atlanta. Two of the shootings were in Buckhead and the other was in Cherokee County. Authorities have NOT said if the shootings are connected but police say this man is the suspect in Cherokee pic.twitter.com/4o9U7Vf2Ec

— Eric Perry (@Ericperrytv) March 17, 2021