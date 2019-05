Así vivieron los habitantes de Zamora el enfrentamiento registrado durante la madrugada de este domingo entre hombres armados y policíasHay tres elementos municipales fallecidos y 10 personas heridas 🎥 MiMorelia.comMás información ➡️ https://www.mimorelia.com/cjng-atenta-contra-policias-hay-3-oficiales-muertos-y-10-lesionados/

Posted by MiMorelia.com on Sunday, May 26, 2019