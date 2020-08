Estados Unidos (MiMorelia.com).- Luego de que la tarde del sábado los astronautas de la nave espacial SpaceX, Doug Hurley y Bob Behnken, se prepararan para descender de la Estación Espacial Internacional (EEI), la tarde de este domingo, los astronautas estadounidenses arribaron sobre las aguas de la Florida.

Fue a las 13:47 horas cuando la cápsula Dragon Endeavour SpaceX del empresario Elon Musk, cayó sobre el Golfo de México.

«Thanks for flying @SpaceX.» 📍 Current Location: Planet Earth A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3 — NASA (@NASA) August 2, 2020

Fueron dos meses en el espacio los que permanecieron los astronautas, luego de que la SpaceX se acoplara a la Estación Espacial Internacional y se reuniera con la tripulación ruso-estadounidense que permanece en la Estación.

Antes de que llegara la nave espacial a aguas del Golfo de México, la NASA compartió imágenes del bote de recuperación “GO Navigator” quien navegaba por el océano Atlántico para recuperar la SpaceX en su arribo, este descenso en agua no se veía desde la misión conjunta Apollo-Soyuz que ocurrió en 1975.

Preparations are underway on the recovery vessel GO Navigator for the landing of @NASA astronauts @Astro_Doug and @AstroBehnken, the first crew to complete a mission to the @Space_Station aboard a spacecraft commercially built and operated by @SpaceX! 📷https://t.co/5x8PATizvy pic.twitter.com/cZQLgVP9My — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) August 2, 2020

“Bienvenidos a la Tierra y gracias por haber volado con SpaceX”, dijo el director de vuelo a los tripulantes de la nave.

Coming in hot https://t.co/dzFr5BNBfF — Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2020

Según la información reciente, la nave arribó a la Tierra sin sufrir daños al atravesar la atmósfera terrestre, mientras que los astronautas estadounidenses se encuentran en buen estado de salud, sin embargo, serán sometidos a exámenes médicos para descartar cualquier afección antes de viajar a Texas.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X — NASA (@NASA) August 2, 2020

Por: Redacción/E