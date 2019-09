Por: Ariana Castellanos

Qatar (Rasainforma.com).- Actualmente se lleva a cabo el Mundial de Atletismo en Doha, Qatar, en donde más allá de las rivalidades, se dio un gran acto deportivo.

Competían en la carrera de los 5 mil metros algunos corredores, sin embargo el oriundo de Aruba, Jonathan Busby, de 33 años perdió fuerzas para seguir compitiendo, sin embargo otro competidor lo ayudó a llegar a la meta.

Braima Dabó, de Guinea Bisau se dio cuenta de que Busby no podía continuar, por eso “corrieron” juntos, uno sosteniendo al otro para así llegar al punto final.

"They didn't travel here to drop out. They traveled here to finish."

Braima Suncar Dabó of Guinea-Bissau carried Jonathan Busby of Aruba to the finish line in the 5000m race ❤️pic.twitter.com/yMyVimiU7C

