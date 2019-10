Ciudad de México (MiMorelia.com).- La atleta mexicana Paulina Armería ha decidido dejar de representar a México y ahora aspirar a competir en Tokio 2020 con el escudo de Italia.

La taekwondoína recibió la oferta de continuar su desarrollo deportivo y académico en la nación europea.

Paulina Armería, de raíces italianas externó: “me voy a Roma a empezar a entrenar con el equipo de Italia. Dejo de representar a México en los mejores términos. Fui con la gente de Conade, le escribí a mano una carta a Ana Guevara para expresarle su apoyo y agradecerle por todo en este tiempo. No sólo voy por la aventura, sino porque quiero hacer más cosas. Además, me siento privilegiada porque tengo el apoyo de mi familia, de los patrocinios y de mi federación. Me siento honrada de lo que hice por México”.

Paulina Armería se suma a la lista de atletas mexicanos que deciden cambiar de nacionalidad

Por: Redacción/CA