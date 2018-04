Por: Adoración Araiza

Alemania (Rasainforma.com).- Este sábado, una furgoneta atropelló a decenas de personas en el centro de Münster, Alemania, al menos tres personas perdieron la vida y unos 30 resultaron heridos.

Autoridades señalan que el vehículo fue impactado contra una terraza en la que se encontraba una multitud de personas. Uno de los tres muertos es el conductor, quien se disparó dentro del vehículo.

BREAKING: At least 3 are dead after a van crashed into a crowd in Muenster, Germany pic.twitter.com/lxPpPxse5W

