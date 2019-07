Morelia, Michoacán (MiMorleia.com/Redacción).- La empresa AT&T es la que suma más quejas de los consumidores entre las del rubro de la telefonía móvil.

Cobros no justificados, bloqueo ilegal de equipos telefónicos y nula solución a los problemas contemplan las nuevas acusaciones, que otra vez tienen a la empresa de telefonía en la mira de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Del último caso reportado a este medio ocurrió en Morelia. A través de documentos hechos llegar de manera directa por un empresario local que pidió resguardar su identidad, se constató que entre los años 2018 y 2019 AT&T realizó cobros irregulares y más tarde bloqueó sin justificación dos equipos de alta gama y última generación.

La nueva denuncia surge en momentos en que la Profeco anunció que la empresa deberá pagar millonarias indemnizaciones.

QUEJA EN MICHOACAN

La situación comenzó cuando un empresario local contrató a la empresa para dotar de cobertura telefónica a sus empleados por motivos laborales. Pese a que en teoría el costo era menor, luego de aproximadamente tres meses de uso comenzaron a llegar cobros no justificados que orillaron a buscar un nuevo proveedor.

No fue todo. Tras decidir terminar el contrato para cambiarse a otra empresa, AT&T decidió bloquear dos equipos iPhone X comprados en el comercio local en abril de 2018.

“En principio se dieron de alta con Telcel”, narra la fuente a este medio. “Meses más tarde, cuando hice un contrato con AT&T, incorporé estos dos equipos de uso personal; mi antiguo proveedor no me puso inconvenientes”.

Los cobros no justificados fueron inmediatamente denunciados por el afectado. La situación, sin embargo, no se resolvió.

“Ante la nula respuesta de AT&T decidí acabar el contrato y cambiarme a una tercera compañía. Sin embargo, desde entonces los dos equipos iPhone de uso personal dejaron de funcionar”.

La falla no se debió a algún problema técnico de los aparatos, sino a que ninguno de los dos admitía ninguna tarjeta distinta a AT&T. En ambos casos, al intentar utilizarlo con otra compañía aparecía la leyenda: “la tarjeta SIM que tienes instalada en este iPhone es de un operador no admitido según la política asignada actualmente por el servidor de activación. No se trata de un problema de hardware del iPhone”.

Según el denunciante, hasta hoy la empresa no ha resuelto el problema.

NEGRO HISTORIAL

AT&T es un nombre recurrente cuando se trata de irregularidades.

Apenas en mayo de este año la Profeco anunció que ganó una demanda a la empresa por realizar “cobros indebidos de servicios no proporcionados, deficientes o con características y contenidos diferentes a los planes o paquetes ofrecidos; por servicios adicionales cancelados, en donde la empresa continuó cobrando a los usuarios con cargo a sus tarjetas bancarias; y ajustes y cobro de tarifas sin aclaración, sin previo aviso y aceptación expresa de los consumidores”.

Estas conductas indebidas se llevaron a cabo en los años 2012, 2013 y 2014, dice Profeco. “Nextel, ahora AT&T, efectuó además cobros indebidos derivados de la deficiencia en su servicio de telefonía móvil, ya que ofrecía servicios de tecnología 4G o Cuarta Generación aun cuando la tecnología que utilizaba era inferior”.

Ante ello, la Profeco convocó a los consumidores que adquirieron servicios de telefonía móvil con AT&T en los años 2012, 2013 y 2014, y que resultaron afectados, a reclamar el pago respectivo.

Pero AT&T aún acumula más quejas. En junio de este año el Informe Estadístico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) estableció que la empresa fue la operadora con el peor servicio en México durante el primer trimestre.

Según la información, AT&T concentró el mayor número de quejas de los usuarios de servicios de telecomunicaciones (telefonía, internet y televisión de paga), y además registró el mayor retraso en atender las inconformidades con 13.6 días hábiles, aun cuando el promedio de atención es de 6.8 días.

EL DATO

Ante las numerosas quejas recibidas en contra de AT&T, la Profeco puso a disposición de los consumidores el email acolectivas@profeco.gob.mx, y el teléfono (55)5625 6700 extensiones 11292 y 11773.

CA