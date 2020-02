Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La desaparición de personas ha ido en aumento en los últimos tres años en Michoacán, indican cifras actualizadas de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En 2019 fueron reportadas mil 545 personas desaparecidas, de las cuales 856 fueron encontradas con vida y 80 fallecidas. Las autoridades están en la búsqueda de 609 ciudadanos.

En tanto, la Fiscalía dio cuenta de que en 2018 se registró la desaparición de mil 092 personas; de ellas, 661 aparecieron con vida, y 65, sin vida; mientras que en 2017 la cifra fue de 935 casos, de los cuales, 570 aparecieron con vida y 45 fueron encontrados muertos.

Las principales causas de las desapariciones son los problemas familiares, seguido de conflictos en relaciones de pareja, relaciones personales y, por último, las enfermedades mentales. La mayoría de los casos (más del 70%) se presenta en niños, adolescentes y jóvenes de seis a 25 años de edad, quienes argumentan que tienen diferencias con la madre, el padrastro, los amigos o con el novio, según información proporcionada por la FGE.

En enero de 2020, la Fiscalía ha reportado 24 personas desaparecidas, de las cuales 12 fueron localizadas con vida y tres sin vida: dos hombres y una mujer.

En cuanto al acumulado histórico de personas desaparecidas en Michoacán, la federación, el estado y organizaciones de familiares reportan cifras diferentes. Por ejemplo, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas del gobierno federal indica que de 2007 a 2019 no han sido localizados mil 269 ciudadanos.

El actual comisionado de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Michoacán, Marco Antonio Hernández Zaragoza, dijo que de 2006 a la fecha se reportaron tres mil 980 desapariciones, de los cuales el 50% ha sido encontrado, pero dijo que desconoce si con vida o sin vida; el resto aún se reporta sin localizar.

El año anterior, la Fiscalía registró –sólo en Morelia– 51 personas desaparecidas de entre 60 y 96 años de edad, de las cuales, 36 fueron hombres y 15 mujeres. De esa cifra, seis aún están pendientes por localizar.

En todo el estado, 86 adultos mayores desaparecieron: 68 hombres y 18 mujeres. Un total de 56 personas fueron localizadas, pero se desconoce si con vida o sin vida.

Debido a que en Michoacán no existe un padrón o base de datos oficial sobre el número de personas no localizadas o personas por desaparición forzada, las cifras no coinciden; por ejemplo, en otras administraciones los delitos fueron clasificados de manera distinta, pues no en todos los casos se acreditan como desaparición, sino como secuestro o privación ilegal de la libertad; por ello, las asociaciones de familiares que se encuentran en la búsqueda reportan otras cifras.

Apenas en junio del año pasado el gobierno estatal publicó el decreto de creación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Michoacán como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, y está señalado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017.

Ciudad Forense, un anhelo de Michoacán

En entrevista, Hernández Zaragoza informó que debido a que aún está en proceso de elaboración el proyecto llamado Ciudad Forense, no se tiene un monto específico de lo que se requerirá para su construcción; sin embargo, anticipó que en dos meses estará listo el documento para ser presentado de manera oficial al gobernador, Silvano Aureoles Conejo, y a las autoridades federales.

Por lo pronto, dijo, es un anteproyecto que está en proceso de diseño para desahogar todo el trabajo de la FGE, pero también para ofrecer servicios a otros estados del país; no obstante, insistió en que está sujeto a que el gobierno federal lo autorice y posteriormente determine el monto de recursos económicos que se necesitarán para la construcción en un terreno de dos hectáreas.

Informó que la Ciudad Forense consiste en un refugio para recibir a personas desplazadas, víctimas de desaparición, un centro integral de resiliencia y atención psicológica permanente a víctimas de desaparición, y también un centro de investigación y capacitación para la prevención de la desaparición de personas.

Asimismo, un área de laboratorios en medicina forense, odontología forense, biología molecular, antropología forense y lofoscopía para análisis de pruebas, así como un laboratorio de análisis informático de pruebas y un centro de investigación y capacitación para la prevención en materia de desaparición de personas.

“Cifras no coinciden; hay simulación del gobierno federal”: organizaciones

De acuerdo con integrantes de la organización Familiares Caminando por Justicia, no hay una investigación profunda de parte de las actuales autoridades federales, donde participen especialistas, investigadores o personas acreditadas en la búsqueda de personas desaparecidas, pues las cifras que dio a conocer a principios de enero de este año Alejandro Encinas Rodríguez se basan en la información de las fiscalías y que, a su parecer, no son “reales” si se comparan con la “crisis humanitaria” que existe en México desde el año 2000.

Una de las principales dudas de Mercedes Ruiz González, integrante de dicha organización, quien ofreció una entrevista a Publimetro, es por qué sigue sin haber una investigación en campo profunda que revele la verdadera situación de los desaparecidos, pues las autoridades que prometieron un “cambio verdadero” reproducen la misma información de las fiscalías, que en su mayoría no generan confianza a los ciudadanos.

Lamentó que ni las autoridades federales ni las estatales han emprendido labores especializadas de búsqueda en campo, y por ello en Michoacán las cifras que se dan a conocer públicamente de personas no localizadas son mínimas, comparadas con las de otras entidades, como Tamaulipas, Veracruz o Jalisco.

Por su parte, Laura María Orozco Medina, también de la organización Familiares Caminando por Justicia, reprochó que los casos documentados por los colectivos de Michoacán no están dentro del registro nacional, por ello el gobierno federal tiene enfrente una labor titánica para unificar todos los registros.

“Mucha gente no denuncia por temor y porque en la misma Fiscalía del Estado son amenazadas las familias. Se les infunde mucho miedo, o también son perseguidas para que no continúen con el proceso penal”, enfatizó.

Las activistas coinciden en que desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México sólo han visto “simulación”, y aunque sí ha existido acercamiento con los familiares, no se ven resultados efectivos de aparición de las personas, acciones de prevención y campañas de difusión. “En México continúan las violaciones a derechos humanos, la impunidad en los casos, una grave crisis humanitaria, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y agresiones a defensores”.

Testimonios

“Nos obligan a estar en esta lucha; sólo queremos justicia”

De 2008 a la fecha, María Elena Medina Vargas, originaria de Nuevo Zirosto, municipio de Uruapan, no ha parado de buscar a su esposo, Leonel Orozco Ortiz, de 45 años, quien desapareció el 3 de julio de 2008. Inmediatamente después, su familia fue despojada de sus propiedades por personas desconocidas que se encontraban fuertemente armadas.

Posteriormente, contó que su hijo, de 17 años de edad, Leonel Orozco Medina, estudiante de preparatoria en Cotija de la Paz, desapareció el 18 de abril de 2009, cuando salió de la escuela para dirigirse al pueblo de sus padres. Tres años después, su otro hijo, Moisés Orozco Medina, de 27 años, quien se encontraba en la búsqueda de su padre y su hermano, también desapareció, un 22 de mayo de 2012. Con el dolor, la tristeza y rabia, tuvo que salir de la comunidad con sus hijas, pues era constantemente amenazada por criminales y paramilitares.

Medina Vargas asegura que se cansó de presentar denuncias ante las fiscalías, quejas en derechos humanos tanto estatal como federal, de acudir a la Ciudad de México a recibir algún apoyo de las autoridades, incluso para ser escuchada por el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, pero su voz fue ignorada una vez más. “Las madres no queremos estar en esta lucha, pero los gobiernos nos obligan a seguir en la exigencia hasta que tengamos justicia, y eso es lo que hago, no me cansaré hasta encontrarlos”, enfatizó.

El 11 de enero de 2018, su hijo José Iván Orozco Medina sufrió un atentado cerca de Peribán por parte de militares, quienes iban a bordo de camionetas color blanco. Este hecho dejó al joven muy grave por los disparos que recibió, y aunque luchó para seguir con vida, en diciembre de 2019 falleció.

“A mí me negaron el expediente de mi hijo, los MP me ocultaron información”

Hace diez años que Mercedes Ruiz González no encuentra a su hijo Guillermo Alejandro Ortiz Ruiz, de 27 años de edad, abogado de profesión, quien junto con su socia de despacho, Vianey Heredia Hernández, desaparecieron el 29 de noviembre de 2010 en tramo carretero Lázaro Cárdenas-Apatzingán, ya que iban a atender un caso relacionado con las minas en el puerto.

La activista contó que una semana previa a que su hijo desapareciera, el gobierno federal anunció la implementación de fuertes operativos militares en el municipio de Lázaro Cárdenas, y después de dos años de presentar la denuncia, cuando pudo tener acceso al expediente, se dio cuenta de que el caso de Guillermo Ortiz estaba relacionado con un reporte de llamadas realizadas desde la Zona Militar de Apatzingán. “Todo se relaciona, y es por eso que sabemos que en su desaparición estuvieron involucrados los militares. Y aunque he denunciado por todos lados y en todas las instituciones, no me cansaré de pedir justicia hasta ver a los responsables en la cárcel”, resaltó.

Ruiz González consideró que todas las madres que forman parte del movimiento de desaparecidos sienten impotencia, frustración, coraje y tristeza, pero lo que las mantiene en el movimiento es la esperanza de que algún día estarán de nuevo con sus familiares.

Gobierno federal identifica 49 fosas clandestinas en 13 años

De 2006 a 2019 han sido detectadas en Michoacán 49 fosas clandestinas, cifra menor a la de otros estados de la República; por ejemplo, Tamaulipas reporta un total de 440; Veracruz, 432; Sinaloa, 345; Guerrero, 331, y Chihuahua, 318 fosas. En ese periodo se localizaron un total de tres mil 631.

El informe no da cuenta de los municipios en donde se encontraron las fosas pero, según las organizaciones, la mayoría ha sido localizada en las regiones de la Tierra Caliente, la Sierra-Costa, el Bajío y municipios colindantes con Jalisco, Guerrero y Guanajuato.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado autoridades encontraron dos fosas clandestinas en el municipio de Jacona. En el predio La Guenumera, perteneciente a la localidad El Platanal, se encontraron restos humanos de tres personas, todas con heridas de proyectil de arma de fuego.

En mayo de 2019, al término de la Quinta Caravana de Búsqueda de Personas Desaparecidas “Buscando Encontraremos”, Mercedes Ruiz González, integrante de la asociación Familiares Caminando por Justicia, confirmó la localización de una fosa clandestina en la comunidad de Tizupan, perteneciente al municipio de Aquila, con 43 restos óseos.

Y en enero de 2020, personal de la FGE localizó una fosa clandestina con tres cuerpos en la localidad El Potrero de la Hacienda, en el municipio de Sahuayo.

Personas desaparecidas en la presente administración federal

En el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se reportaron en Michoacán 25 casos nuevos de desaparecidos, según el Informe de Fosas Clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas dado a conocer el pasado 6 de enero por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, en Michoacán desaparecieron 274 mujeres, y en ese mismo año fueron encontradas 465 reportadas como no localizadas en la entidad. Mientras que a nivel nacional el número fue de 15 mil 835 desaparecidas.

Michoacán se encuentra fuera de las primeras diez entidades del país con más personas desaparecidas. En primera posición se ubica Tamaulipas, con diez mil 032 personas sin localizar, y después Jalisco, que reporta nueve mil 286; Estado de México, seis mil 887; Chihuahua, tres mil 907; Nuevo León, tres mil 799, y Sinaloa, tres mil 137.

Niños desaparecidos

Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de ese mismo mes pero de 2019 fueron reportados como desaparecidos 485 menores de edad en Michoacán, de los cuales seis no han sido encontrados, y a nivel nacional la cifra fue de mil 070 infantes desaparecidos.

De los años 60 al 31 de diciembre de 2019, un total de 11 mil 072 menores y adolescentes han desaparecido en el país

¿Desde cuándo se han presentado las desapariciones en México?

En entrevista, Laura María Orozco Medina recordó que a partir de los años 60 se presentó un cúmulo de casos de desaparecidos en el país por motivos políticos, es decir, los que pensaban diferente al partido en el poder, o las personas que estaban en contra de las decisiones del Estado, eran perseguidos hasta que ya no quedaba rastro de su existencia.

Según el Comité Eureka, Epifanio Avilés Vargas es la primera víctima de desaparición forzada en México de la que se tiene registro oficialmente desde hace 50 años.

A partir de 2006, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”, el fenómeno de las desapariciones dio un giro de 180 grados, pues ahora los motivos son de tipo social, es decir, por la inseguridad y para “aterrorizar” a las comunidades más pobres.

“Las desapariciones perpetradas por el Estado generan un shock que ninguna otra violación en materia de derechos humanos, porque es un miedo que se presenta en toda la comunidad; es una estrategia para atemorizar y generar sus proyectos extractivistas o de despojo”, explicó la joven activista de Michoacán.

Otro de los factores es que las desapariciones en muchos casos se presentan para desarticular los movimientos sociales y organizaciones, o bien, con la finalidad de despojar a las familias de sus propiedades y tierras, a fin de saquear los recursos naturales con fines particulares.

“Hay que poner en alerta a todo el país, porque hay muchas personas que están siendo desaparecidas, y las autoridades no hacen nada para dar con su paradero. Necesitamos ser escuchados”. Laura María Orozco Medina, de la organización Familiares Caminando por Justicia. “No tenemos una cifra exacta sobre desaparecidos, y por eso estamos en la construcción de un banco de datos para poder tener control y encontrar con vida a la gente que está siendo buscada por sus familiares”. Marco Antonio Hernández, al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Michoacán.

Dato nacional

Según las autoridades federales, de 1964 a 2019 desaparecieron 147 mil 033 personas a nivel nacional; de esa cifra, 85 mil 396 fueron localizadas, sin embargo, 61 mil 637 no han sido localizadas; el 74% son hombres, 25.69% mujeres, y del 0.31% se desconoce si son hombre o mujeres. Además, el 53% de las personas desaparecidas tienen entre 15 y 35 años de edad.

-873 fosas clandestinas identificadas en el gobierno de AMLO

-Mil 124 cuerpos exhumados, de los cuales, 395 han sido identificados, y de éstos, 243 han sido entregados a sus familiares en el país

-Sólo 30% de las familias denuncia; el 70% no lo hace por miedo

-En los últimos 10 años se contabilizaron en Michoacán 3 mil 404 denuncias por desaparición de personas

-En 2018, la FGE recibió más de mil 100 denuncias por desaparición

-Los municipios con alta incidencia de desaparición son Morelia, Zamora, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zitácuaro y Aquila

