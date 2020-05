Desde que inició mi mandato como gobernador, me comprometí a apoyar la lucha de las mujeres; a que se escuchara y que fuera visible en cada rincón de nuestro estado.La situación sanitaria actual hoy nos pone un reto más: salvaguardar su integridad y protegerlas de la violencia, porque sabemos que hay muchas mujeres que no están seguras ni en su propia casa, ya que están cerca de su agresor.Hoy le hablamos a todos los hombres, especialmente a los que las violentan, les digo que no vamos a tolerar o permitir estos actos y vamos a actuar con todo el peso de la ley. Regálame unos minutos de tu tiempo para que conozcas este mensaje tan importante.

