Ciudad de México (Rasainforma.com).- El virus de Covid-19 está a punto de cumplir un año en el mundo, desde su brote hasta este día se cuentan 814 mil muertes en el planeta, así como más de 23 millones 700 mil casos de contagio. Ahora se detecta el primer caso documentado de reinfección.

La Universidad de Hong Kong informó el pasado lunes que un hombre de esa nacionalidad y de 33 años dio positivo al nuevo coronavirus por segunda ocasión. El trabajador de tecnología enfermó en el mes de abril, al poco tiempo en que fue dado de alta, sin embargo a principios de agosto regresó de Hong Kong a España y volvió a dar positivo.

@hkumed Microbiology found the world’s first documented #COVID19 reinfection case.

This suggests that “immunity can be short-lasting after natural infection” & “#SARSCoV2 may persist in the global human population” like common-cold related #coronaviruses.https://t.co/B6HsUsoWrk

— HKU Medicine (@hkumed) August 24, 2020