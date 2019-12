Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si bien han trascendido publicaciones periodísticas sobre la posible conformación de la terna de prospectos a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por los próximos cuatro años, hasta este domingo no hay un dictamen oficial ni fecha para una próxima reunión de las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia, responsables de presentar una propuesta ante el Pleno.

Así lo informó el diputado local, Javier Paredes Andrade, en entrevista exclusiva en la cual convocó a los aspirantes al cargo para que se serenen, y, por un lado, dejen de ejercer “guerra sucia” en contra de sus adversarios, y, por el otro se abstengan de presionar a los legisladores encargados de aprobar la terna.

“Lo que nosotros buscamos es que sea el mejor perfil, que pueda cumplir con las expectativas y lo que ha hecho falta al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, es decir, que deje de administrar los problemas y que verdaderamente se convierta en un órgano que garantice, vigile, proteja y procure los derechos de los michoacanos”, declaró.

Sin aportar nombres, el congresista no tuvo empacho en señalar que las comparecencias efectuadas el miércoles pasado evidenciaron que hay aspirantes movidos por intereses personales más que por los intereses de la CEDH.

“No nos hemos reunido porque justamente existe un jaloneo, y la gran realidad es que los diputados no podemos estar a contentillo de los aspirantes. No sé qué sea, pero verdaderamente esto parece un botín”, exclamó, con énfasis en que la terna no saldrá mientras no haya condiciones.

Por: Sayra Casillas/CA